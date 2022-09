Koungheul: La Grande muraille verte, en collaboration avec la municipalité, plante 1 150 arbres

Ce dimanche 18 septembre 2022, l’Agence de la reforestation et de la Grande muraille verte a procédé à la plantation de 1150 arbres en présence du premier adjoint au maire, Mamadou Ndiaye et du Lieutenant des Eaux et Forêts, Bocoum. Une journée chargée pour le Directeur de ladite agence, qui n’a pas voulu se limiter au reboisement symbolique de quelques plantes.



Le Lieutenant des Eaux et forêts, Bocoum, a salué le dynamisme de ce dernier, qui s’est investi physiquement pour le bon déroulement du travail. Ce qui donne pour lui un cachet spécial à l’événement. « L’objectif visé est d’inviter la population à prendre en charge les plantes et d’assurer le suivi car 1150 arbres plantés, c’est quelques chose. En plus, la disponibilité de matériels efficaces a contribué à la réussite de l’activité », argue-t-il.



Le premier adjoint au maire Mamadou Ndiaye a loué dans son discours, la franche collaboration entre la mairie et l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte. « Je souhaite la bienvenue au Directeur de l’agence au nom du maire et du Conseil municipal. L’édile de Koungheul va certainement nouer un partenariat avec l’agence, afin de créer des espaces verts et améliorer le cadre de vie », a déclaré M. Ndiaye.



Le site qui a abrité l’activité de reboisement se trouve à côté de l’usine de traitement des eaux usées. D’après l'adjoint au maire, Ndiaye, « la mairie s’engage pour le suivi. Elle invite également l’agence à l’exploitation des périmètres maraîchers qui va créer de l’emploi », a-t-il souligné. Avant d’adresser sa vive reconnaissance au koungheulois Maodo Malick Ndao, qui est le SG de l’agence.



Le Directeur de l’agence rappelle à l’entame de son propos, que c’est sur invitation et sollicitation du maire Alioune Badara Ly, que l’événement a eu lieu. « Je salue la présence du service des Eaux et Forêts ainsi que le bureau municipal et toute la population présente. Je me permets aussi d’en déduire que cette initiative est une opportunité pour le programme "Xeyu ndaw gni". D’où l’invite que je porte à l’endroit des hommes de terrain pour qu’ils fassent preuve d’ouverture », a-t-il avancé.



D’après le directeur qui alerte, il est essentiel de trouver des grillages pour la sécurité des plantes. « Le retour de l'agence dépend de la bonne prise en charge des plantes. Si vous faites bien le travail d’après l’agence, elle éprouvera le souhait de repasser à Koungheul. Au cas contraire, on va vers d’autres horizons ».



Il rassure enfin qu’il n’y a pas de procédures lourdes pour obtenir les plantes à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte...











