Koungheul: La gendarmerie arrête la bande de braqueurs

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 10:56 | | 1 commentaire(s)|

Les éléments de la gendarmerie de Ribot Escale ont arrêté, entre dimanche et lundi, 04 individus suspectés d’avoir participé à un braquage à main armée ayant entraîné la mort d’une dame âgée de 55 ans.



D’après la division de la Communication de la gendarmerie, le samedi 07 novembre 2020 vers 18h30mn, un taxi-brousse qui venait de quitter le marché hebdomadaire de Touba Alia, a été intercepté par des tirs au fusil perpétrés par trois individus encagoulés.



Cette attaque a eu lieu dans la forêt entre les villages de Touba Alia et Keur Doff dans le département de Koungheul. Les balles ont touché un des passagers qui succombera à ses blessures malgré son évacuation au district sanitaire de Koungheul. Aussitôt après ces faits, la gendarmerie de Ribot Escale a entamé des opérations de ratissage pour mettre la main sur les assaillants.







L'As

