Koungheul: La station-service braquée par une bande armée

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 06:06 | | 0 commentaire(s)|

Un groupe d’individus non encore identifiés a braqué dans la nuit de lundi à mardi une station-service de Koungheul,dans le centre du pays, emportant de l’argent et un véhicule de type 4/4. Les malfaiteurs présumés seraient au nombre de huit et auraient débarqué sur les lieux à l’aide d’un véhicule pick-up. «ils ont neutralisé l’agent de sécurité après avoir pointé une arme sur lui. Ensuite ils ont tabassé le pompiste avant d’emporter le coffre-fort contenant de l’argent. Dans leur retraite, ils ont volé le véhicule qui était en station sur les lieux», a raconté à l’APs, une des victimes du braquage. Le pompiste et un jeune homme qui a l’habitude de fréquenter cette station-service de Koungheul, une commune de la région de Kaffrine, ont été légèrement blessés, a expliqué la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos