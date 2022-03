Koungheul: Un camion prend feu sur la route nationale à l’entrée de Darou Wolof

Un camion a pris feu sur la route nationale 1 à l’entrée de Darou. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux sont en train de remuer ciel et terre pour arrêter l’incendie occasionnant ainsi un embouteillage énorme.

Par mesure sécuritaire, les soldats du feu ont notamment suspendu le trafic. De Darou à Koungheul ou vice-versa, les automobilistes restent figés en attendant que la situation se décante.

La brigade de Koungheul a été alertée et depuis près de 40 minutes les sapeurs pompiers tentent d’éteindre le feu. En effet, ils ont maîtrisé la situation.

Revenant sur les causes de l’accident, les témoins confirment que le camion a été traversée par une moto Jakarta et le feu s’est déclenché.

Une situation qui alimente toutes les conversations car tous se posent la question de savoir comment est-ce qu’une moto Jakarta peut entrer sous le camion et causer un incendie. Pour l’heure, les circonstances de l’accident restent indéterminées.