Koungheul : Une attaque à main armée fait 04 blessés

Une énième attaque à main armée a été enregistrée au village de Coura Mouride dans la commune de Lour Escale, située à environ 23 kilomètres de la ville de Koungheul.



D'après les témoins, il s’agit d’un braquage qui s’est produit dans la nuit du vendredi au samedi lorsque des malfaiteurs, armés de machettes et d’armes à feu, ont visité un domicile appartenant à un nommé, Mor Lawa Mbengue. Les malfrats se sont d’abord introduits dans la boutique avant de gagner l’intérieur de la concession où ils ont tenu en respect les deux employés du propriétaire en les tabassant à l’aide de leurs armes.



Finalement, ils ont mis la main sur une importante somme d’argent et pris la poudre d’escampette. Auparavant, ils ont tiré quelques coups de feu et blessé 4 personnes dont 02 par balles.

