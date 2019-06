Koungheul : des malfaiteurs emportent 12 millions chez un douanier… Un fait inédit. Des malfaiteurs ont attaqué la maison d’un douanier dans le village de Missirah Wadène, dans le département de Koughueul, emportant avec eux, pas moins de 12 millions de nos francs, selon la RFM. Mais ils ne sont pas allés bien loin, puisqu’ils ont été arrêtés par la gendarmerie dans leur fuite, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 13:35 | | 1 commentaire(s)|

L’on se demande, tout de même, comment un telle somme peut être gardée dans une maison, au moment où les banques pullulent à travers le pays. L’on n'en sait pas plus, non plus, sur la provenance de cet argent. Peut-être que l’enquête qui sera ouverte, permettra de le déterminer.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos