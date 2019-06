Koungheul: les jakartamen arrêtés bientôt déférés La dizaine de conducteurs de motos Jakarta, arrêtés lors d’affrontements avec la gendarmerie, à Koungheul, sont en passe d’être déférés au parquet, selon la RFM. Plus de 100 motos Jakarta ont été saisies par la gendarmerie au cour d’une opération de sécurisation, il y a 2 jours.

Il est demandé aux conducteurs de motos Jakarta de porter désormais des casques et de se munir d’une carte crise pour leurs engins. Ce à quoi ils se sont opposés, provoquant ainsi de violents affrontements avec les forces de l’ordre.

