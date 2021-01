Koungheul: un incendie ravage 19 concessions de Maka Yop Le bilan fait froid dans le dos. Selon Dakaractu, plus de 19 concessions sont parties en fumée au village de Hanène ainsi que plus de 80 cases, des tonnes d’arachide, des vivres etc.

Dimanche 31 Janvier 2021

Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs millions de Fcfa. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie...





