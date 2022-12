Koungueul: Le projet d’exploitation des eaux de surface du bassin de Nanja Bolong sera lancé en 2023 (Macky Sall)

Le Président a annoncé lors de son discours à la Nation que le projet d’exploitation des eaux de surface du bassin de Nanija Bolong, dans le Département de Koungheul ; soit 46 millions de m3 par an, sera lancé en 2023 .





Un financement de 156 milliards FCFA sera également mobilisé pour la première phase de l’ambitieux Projet de Renforcement de la Résilience des Écosystèmes du Ferlo (le PREFERLO), qui consiste à transférer 680 millions m3 par an du lac de Guiers vers la zone du Ferlo, sur un linéaire de 214 km, entre Keur Momar Sarr et Ranérou, informe le chef de l'Etat.



"Le PREFERLO contribuera de façon substantielle à la souveraineté alimentaire de notre pays en mettant en valeur tout le potentiel d’agriculture et d’élevage du terroir, explique-t-il.