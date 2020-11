Kounkane, département de Vélingara : la terre au cœur d'une polémique entre femmes Un lopin de terre d’un hectare fait l’objet d’une vive polémique entre les femmes de Kounkané, une commune rurale du département de Vélingara, située sur la RN6. Selon Tribune, huit groupements de femmes qui n’attendaient que la délibération du conseil municipal pour exploiter ce terrain, avec l’accompagnement d’une Ong de la place, ont été bloqués par leurs propres sœurs conseillères municipales.

Les raisons de ce niet catégorique ?



Ces élues locales soutiennent qu’elles avaient introduit des demandes de parcelles à usage d’habitation et elles misent sur cet espace pour être satisfaites. Étant majoritaires lors de cette réunion de conseil élargie aux délégués de quartiers, ces élues locales ont usé de la loi du nombre pour faire basculer la décision du conseil en leur faveur, indique la source du quotidien Tribune.



Conséquence, le maire ne pouvait que prendre acte. Ce qui va empêcher à ces groupements d’accéder à cette terre pour mener leurs activités maraîchères. Un coup dur pour l’Ong accompagnatrice et pour ces femmes (perdantes ?) qui ont aujourd’hui le sentiment qu’on leur a interdit l’accès à la terre dans ce contexte marqué par la relance des activités économiques post- Covid au pays .



L’affaire fait beaucoup de bruit en ce moment au niveau de la population, plus particulièrement chez les femmes, partagées entre déception et satisfaction. Une affaire à suivre…



