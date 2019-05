Koussanar: le premier adjoint au maire en prison pour détournement…

Le premier adjoint au maire de Koussanar est dans de sales draps. Ngouye Camara est accusé d’avoir détourné des sacs d’engrais subventionnés par l’Etat et destinés aux paysans. Il aurait vendu des sacs de 50kg d’engrais à un émigré établi en France et stockés dans ses trois maisons.



Lors de son arrestation, les limiers ont saisi 264 sacs d’engrais dans ses demeures. Déféré au parquet ce lundi 13 mai au parquet, il est envoyé en prison. Un de ses complices, conseiller municipal, a pris la fuite.













