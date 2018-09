Kouyaté, la mauvaise passe d’un capitaine Relégué sur le banc au Mondial 2018 et remplaçant à Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté traverse une mauvaise passe. Cela, s’est confirmé lors du nul (2-2) du Sénégal à Madagascar, dimanche en éliminatoires de la Can 2019.

Au stade Mahamasina d’Antananarivo, la prestation de Kouyaté a été à l’image de l’équipe, entraînée par Aliou Cissé. Tout a été mal fait. Le natif de Dakar a été débordé au milieu de terrain. Très en difficulté sur le marquage, il a essayé de compenser ses limites en commettant beaucoup de fautes.



Il a même été averti en deuxième période. L’ancien défenseur d’Anderlecht (Belgique) n’a non plus aidé à la construction du jeu des Lions. Il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Il a manqué ses contrôles, ses transmissions de balles. Bref, Kouyaté a presque tout raté.



Aujourd’hui, Cheikhou Kouyaté est sur une pente descendante. Jadis indispensable en sélection, il a glissé petit à petit sur le banc. L’ancien pensionnaire de Yeggo n’a été titularisé que lors de l’ultime match du Sénégal à la Coupe du monde 2018 en Russie (du 14 juin au 15 juillet). C’était lors de la défaite contre la Colombie (1-0). Il était entré en jeu face à la Pologne et au Japon.



‘’J’avais des choix à faire. Cheikhou est mon capitaine, c’est vrai, mais après ce que nous avons mis en place, j’ai pensé qu’il ne devrait pas commencer la rencontre. Il est entré en cours de jeu’’, avait justifié le sélectionneur des Lions. Aliou Cissé avait confié le brassard à Sadio Mané pendant les deux premières sorties en terre russe, avant de le lui remettre pour le match à Madagascar.



Peut-être, Idrissa Gana Guèye n’était pas là pour cause de blessure. Le joueur d’Everton (Angleterre) est la pierre angulaire du milieu.

