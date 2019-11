Krépin Diatta : Nouvelle pièce maîtresse des Lions

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 21:18

Il n'a pas marqué lors des deux dernières journées comptant pour les éliminatoires de la Can 2021, mais ses prestations ont marqué les esprits. Krépin Diatta est l'un des acteurs déterminants dans les victoires des siens contre le Congo (2-0), mercredi dernier à Thiès, et sur la pelouse de l'Eswatini (4-1), ce dimanche.



Présent à la récupération, généreux dans l'effort et influant dans l'animation du jeu, le pensionnaire du Fc Bruges est en train de s'imposer dans l'entrejeu des Lions. En position d'animateur comme sur les côtés, Krépin a pu tirer son épingle du jeu lors de ces deux rencontres, notamment contre l'Eswatini. Il a été décisif, sur trois des quatre buts du Sénégal ( Famara Diédhiou 65e et 67e et Pape Alioune Ndiaye 76e), lors de cette rencontre.



Depuis la Can 2019, Krépin Diatta ne cesse de marquer les esprits dans la tanière. Le pensionnaire du Club Bruges est en train de marquer ses empreintes et de gagner sa place comme titulaire indiscutable en équipe nationale.

