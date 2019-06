Krépin Diatta répond aux internautes: "je suis très triste de voir certains frères Africains se moquer de mon physique"

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 09:53 | | 2 commentaire(s)|

Dire que Facebook est de la confiture entre les mains de cochons est un euphémisme. Des Sénégalais bon teint, se sont mis à se moquer du physique du jeune milieu offensif des «Lions », Krépin Diatta.



Des attaques de bas étage qui ont fait réagir le joueur. «Je suis très triste de voir certains frères Africains se moquer de moi. Je travaille pour notre beau et cher continent africain et ce que je reçois en retour, ne sont que des injures, des moqueries de mes frères. C’est trop méchant de votre part et le racisme vient de là. J’ai besoin de vos encouragements et non de vos injures. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Seul Dieu fait ma force et je suis fier de ma personne physique. Vos moqueries ne changeront rien dans ma vie. Mais une chose est sûre, nous sommes tous Africains», dit-il.

