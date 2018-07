Krepin Diatta victime d’une commotion cérébrale et d’une fracture du poignet après son choc avec Collins Fai

Kreppin Diatta s’est blessé suite à un choc avec Collins Failors de la Supercoupe de football entre les Brugeois et le Standard (2-1) dimanche soir à Bruges. Il est victime d’une commotion cérébrale et d’une fracture du poignet, annonce le club.



Selon rtbf, des examens complémentaires pratiqués lundi détermineront la durée exacte de son indisponibilité que les Brugeois évaluent déjà à un mois. Bruges jouera son premier match de de la saison à domicile contre Eupen (14h30) pour le compte de la première journée de la Jupiler Pro League.













Wiwsport

