Jeune Joueur FIFA : Kylian Mbappé

Ce monstre de précocité a répondu présent pour sa première Coupe du Monde. À seulement 19 ans, il a mis la planète foot à ses pieds avec ses accélérations foudroyantes et ses fulgurances. Avec ses deux buts en huitième contre l'Argentine, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans un match à élimination directe depuis… Pelé en 1958. Son but en finale a permis aux Bleus d'enfoncer le clou et de filer vers le sacre.