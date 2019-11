Kylian Mbappé futur joueur du Real Madrid ? Zinedine Zidane apporte des précisions Kylian Mbappé est dans les viseurs du Real Madrid depuis un certain temps. Mais Zinedine Zidane est prêt à attendre le bon moment pour faire signer le Français.





Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Zinedine Zidane sait que le rêve de Kylian Mbappé est de jouer pour le Real Madrid. Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur français a répondu à une question d’un journaliste qui voulait savoir si Kylian Mbappé pourrait déposer ses valises à Madrid dans l’avenir.



«Je ne sais pas. C’est lui qui décidera de son avenir. Pour le moment, c’est un joueur du PSG, on verra plus tard. Il l’a toujours dit, que son rêve était de jouer un jour au Real Madrid», a déclaré Zidane.



L’ancien vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev, a déclaré cette semaine que le champion de la Coupe du monde 2018 lui avait confié qu’il avait rejoint le club français en 2017 parce qu’il était « trop tôt » d’aller au Real Madrid.





