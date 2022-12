L’AFD pour leur faciliter l’accès au financement direct et indirect : Une convention de prêt de 10 milliards FCfa, signée pour les TPME L’agence française de développement(AFD) veut faciliter l’accès au financement direct et indirect des TPME, à travers le Sénégal. A cet effet, elle a signé hier, avec la Banque nationale pour le développement (BNDE), une convention de crédit d’un montant de près de 10 milliards FCfa (15 millions d’euros) et une subvention de près de 330 millions FCfa (500 000 euros).

D’après un communiqué reçu à «L’As », cette convention de prêt vise à faciliter l’octroi de crédits à l’investissement en faveur des TPME, pour des projets à fort impact socio-économique et environnemental ; améliorer l’inclusion financière, en particulier des femmes, par la stimulation et le financement du secteur des Systèmes financiers décentralisés (SFD), notamment en milieu rural ; renforcer les capacités de la BNDE et consolider sa position de banque publique inclusive.



Selon le Directeur général de la BNDE, Thierno Seydou Nourou Sy, cette convention de prêt va contribuer à la promotion du développement durable et de la lutte contre la grande pauvreté. Pour sa part, le Directeur de l’AFD, Mihoub Mezouaghi, indique que dans ce contexte de crise et de tension sur les marchés financiers, il devient capital de faciliter l’accès aux financements du tissu des TPME. A l’en croire, ce partenariat vise avant tout à promouvoir la création d’emplois sur l’ensemble du territoire.



