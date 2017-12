L'AIBD en partenariat avec la Banque Islamique de Développement Le président de la République du Sénégal, Macky Sall et Dr Bandar Hajjar, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), ont inauguré l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Le nouvel aéroport, qui devrait desservir 3 millions de passagers annuellement, remplacera le désormais ancien Aéroport Léopold Sedar Senghor (ALSS).

L'AIBD est un aéroport à la pointe de la technologie qui transformera l'industrie aéronautique en Afrique de l'Ouest. La BID et plusieurs de ses partenaires de développement, dont la Banque Africaine de Développement (BAD), l'Agence Française pour le Développement (AFD), l’Agence de Coopération au Développement Industriel d'Afrique du Sud, le Fonds de l’OPEP pour le Développement International et le Fonds Saoudien pour le Développement, ont contribué à son financement.



«Favoriser la mobilité des personnes est un pilier important de notre cadre stratégique décennal et du programme quinquennal du Président à la BID. La mise en service de l'AIBD favorisera l'intégration régionale entre les pays africains et le reste du monde. Ce projet contribuera également à renforcer les activités économiques, la création d'emplois et la modernisation de nos villes », a déclaré le président de la BID.



Dr. Hajjar a ajouté: " L'essence du développement est de transformer des vies. Ce projet change complètement les règles du jeu pour l'économie du Sénégal. C'est une expression éloquente de l'émergence du Sénégal en tant que centre économique en Afrique. Je félicite le gouvernement et le peuple du Sénégal, ainsi que nos partenaires au développement pour cette réalisation ".



Le président de la BID a ajouté que les relations entre le Sénégal et la Banque se renforcent davantage, le groupe de la BID étant le principal partenaire au développement du pays. 117 projets d'une valeur de 2,5 milliards de dollars ont été approuvés pour le Sénégal depuis son adhésion à la BID en 1976. La BID participe activement au financement de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'eau, l'assainissement et d'autres projets d’infrastructures.



La BID est également le bailleur principal du projet du Train Express Régional (TER), reliant le nouvel aéroport à la ville de Dakar en cours d’exécution.















Ndèye Safiétou Nam



