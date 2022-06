L’APR au bord de l’explosion à Pikine-Ouest : «Les soi-disant investis ont échoué lors des Locales et ne peuvent faire gagner la liste de Benno» L’Apr du Président Macky Sall est au bord de l’explosion dans la commune de Pikine-Ouest. Des responsables ont mis en place un collectif dénommé «Collectif non à la liste de Benno». Ils ont tenu un point de presse lundi pour alerter le Président Macky Sall sur les mauvaises investitures pour les Législatives.

À les en croire, ils veulent sauver le président du ridicule qui le guette depuis les élections locales au niveau de la commune de Pikine Ouest.



«Ces soi-disant investis ont déjà échoué lors des élections locales. Nous affirmons qu'en l'espace de 5 mois ils ne pourront jamais rattraper le pari de la victoire. Nous déplorons que des responsables qui ont déjà un mandat en cours, qui n'ont aucun apport pour les populations, des transhumants qui n'ont même pas eu le temps de faire une rentrée politique soient investis pour le compte de Benno bokk yakaar», martèle Serigne Mbacké Mbodji, un des membres du collectif.



Outre Serigne Mbacké Mbodji, le collectif est composé de Khady Diagne Koné, Madani Mountaga Tall Guèye, Yaram Gningue, Babacar Mbodji, Oumou Adji Sall, Daha Ndiaye…, tous des responsables politiques de l’Apr. Ils soutiennent qu’ils n’accepteront plus d'être des relégués au second plan.



«Le constat est que l'électorat chute de 20% à chaque élection. Les militants sont désemparés. Il n'y a aucune politique de recrutement surtout des jeunes depuis 2015, aucune réunion de coordination n’a été tenue», cogne Khady Diagne Koné.



Ils informent le président que «le Collectif non à la liste de Benno bokk yakaar» fera «son baptême» de feu envers ces irresponsables dans tout le département de Pikine. «Ce sont eux qui ont été investis ; et bien ils n’ont qu’à battre campagne pour eux», tonne M. Mbodji.

