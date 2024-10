L'APR dément fermement les révélations de Madiambal Diagne, sur un prétendu pacte électoral

Il semble que le désaccord s’intensifie entre Macky Sall et Madiambal Diagne. Lors d’une émission sur la RFM hier, le fondateur du Groupe Avenir Communication a « révélé » : « Ousmane Sonko a bénéficié du soutien de Macky Sall pour remporter la présidentielle de mars 2024. Un accord aurait été conclu entre eux, pour que Ousmane Sonko soit libéré de prison une semaine avant le scrutin, permettant ainsi à Sonko, de recevoir un soutien matériel et financier. Une loi d’amnistie aurait même été votée. »



L’APR a réagi rapidement par un communiqué au nom de Macky Sall, niant catégoriquement ces accusations. « Au nom du Président Macky Sall, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APR tient fermement à démentir ces allégations mensongères et indignes d’un homme qui prétend devenir un honorable représentant du peuple, tout en revendiquant récemment, une amitié avec notre tête de liste nationale. Ce n’est pas parce qu’il est candidat sur la liste d’Amadou Bâ et souhaite siéger à l’Assemblée, qu’il peut s’autoriser à affirmer de telles contre-vérités sans vergogne… », rapporte "Les Echos", repris par "Senenews".