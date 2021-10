L’APR perd une militante de la première heure : Mariama Ndiaye, députée de la majorité présidentielle est décédée Le Sénégal et son Assemblée Nationale sont touchés par la grande faucheuse. La députée de la majorité présidentielle Mariama Ndiaye est décédée vendredi soir des suites d’une maladie à l’âge de 55 ans.

Mme Mariama Ndiaye, députée membre de la majorité présidentielle et militante de la première de l’APR nous a quittés hier, informe emedia. Ancienne membre du Parti démocratique sénégalais (Pds), la parlementaire avait intégré l’Alliance pour la République (Apr) en 2008 aux côtés de Macky Sall.



Ainsi, elle est devenue membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese) puis députée de la 13e Législature de l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives de 2017 avec la liste départementale de Benno Bokk Yakaar (Bby) de Goudomp.



A sa famille, ses parents et ses proches, Leral exprime sa vive compassion et prie que le Paradis soit sa nouvelle demeure !



