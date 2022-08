L'APS» et «Le Soleil» réclament les fonds de la campagne des Législatives

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Août 2022 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Les collèges des délégués du personnel de l'Agence de presse sénégalaise (Aps) et du quotidien national «Le Soleil» vilipendent le ministre de la Culture et de la Communication. Les travailleurs de ces deux médias publics réclament l’argent de la couverture médiatique des élections législatives de 2022 et de la présidentielle de 2019 au ministre Abdoulaye Diop. Dans un communiqué conjoint, les travailleurs de l’ «Aps» et de «Le Soleil» déplorent le retard du versement du fonds traditionnellement alloué aux entreprises du service public de l'information pour la couverture médiatique des élections législatives et présidentielle, rapporte L'As.



D’après la même source, ce fonds est habituellement distribué aux ayants droit dès le début de la campagne électorale. Mais jusqu’à présent, ils attendent en vain le versement de ces fonds. Las d’attendre pendant un mois et demi, les délégués du personnel de l' «Aps» et du journal «Le Soleil» jugent nécessaire de le réclamer aux autorités concernées, notamment les Directeurs généraux et le ministre de la Communication. Dans le même sens, ils dénoncent l'absence d'informations précises sur le financement en question. Auparavant, les délégués du personnel des deux entreprises ont pris le soin de mener plusieurs démarches auprès de leurs directions générales respectives et de leur ministère de Tutelle pour être édifiés sur le fonds. Le personnel menace de recourir à tous les moyens légaux en vue du versement de ce fonds aux ayants droit.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook