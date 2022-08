L’ARTP en visite : son Dg Abdoul Ly chez les champions nationaux du numérique Dans le cadre de ses missions régaliennes relatives à l’accompagnement du développement des réseaux et services en favorisant les investissements et les initiatives tendant à les adapter à l’évolution des technologies et au progrès scientifique, à faire de l’innovation et du développement des services numériques un levier de croissance pour tout l’écosystème au Sénégal, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), M. Abdou LY, a effectué, ce vendredi 05 août 2022, une visite de courtoisie à nos champions nationaux du numérique.

Selon le communiqué reçu, l’objectif de cette première visite de courtoisie du Directeur général de l’ARTP aux fournisseurs de Services à Valeurs Ajoutées (SVA) était d’échanger avec ces startups sur leurs activités et les difficultés rencontrées, notamment celles relevant des compétences de l’Autorité mais aussi sur le développement des services innovants à fort impact sur la vie de nos concitoyens.



C’est ainsi que M. Abdoul Ly, accompagné de ses collaborateurs, s’est rendu dans un premier temps au siège de Intouch où il a été chaleureusement accueilli par M. Oumar CISSE, PDG de ladite structure, et ses équipes.



Le document ajoute que les discussions ont porté entre autres sur la palette de services proposés par le fournisseur SVA, sa nouvelle réorganisation en termes d’activités, les difficultés rencontrées et les dossiers de régulation en cours, en l’occurrence, ceux liés à l’activité SVA et à la connectivité.



Pour rappel, Intouch, créée en 2014, est une fintech panafricaine spécialisée dans les solutions de paiement, l’agrégation de services digitaux, l’acquisition et la gestion de réseaux de distribution. Elle dispose de 15 filiales en Afrique avec une présence dans 12 pays africains, 200 collaborateurs et 40 000 points de distributions. Intouch comptabilise 53 millions de transactions pour un volume d’environ 1500 milliards de FCFA de flux.



La startup a sollicité l’accompagnement du régulateur pour la mise en place de ses solutions basées sur la technologie USSD, les tarifs y afférents et la facilitation pour l’accès aux API.



Par la suite, le DG de l’ARTP, accompagné de ses collaborateurs, a été reçu, avec tous les Honneurs, par Madame Diyé DIA, PDG d’ARISTARC et M. Moustapha Kane, DG d’ Amarante, au siège d’ARISTARC.



Créée en 2016 et présente au Sénégal et en Côte d’Ivoire, la startup-up ARISTARC est spécialisée dans le domaine du conseil en IT, le développement d’applications web et mobiles, l’intelligence artificielle et la formation dans le numérique avec des partenaires stratégiques de référence tels que le 3FTP, le FONSIS, Samsung et IBM. Cette rencontre a été l’occasion pour la start-up de passer en revue ses activités et présenter ses applications phares, à savoir GABI pour la géolocalisation des guichets automatiques bancaires et SCORAPP qui est un outil basé sur l’intelligence artificielle pour faire le scoring du niveau de solvabilité de clients candidats à des prêts bancaires.



Pour sa part, M. Moustapha Kane, DG de Amarante, et, par ailleurs, Président du sous-comité Innovation du Comité de Développement SVA de l’ARTP, a présenté ses activités de conseils et d’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de transformation digitale.



Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du numérique, M. Kane est le fondateur de People Input et a eu à accompagner plusieurs entreprises de la place dans le cadre de leur transformation digitale. Il a par la même occasion abordé la question relative à la panoplie de projets innovants que les startups sénégalaises pourraient mettre au profit du secteur postal afin de l’accompagner dans le cadre de son obligation de mutation pour mieux réaliser ses missions.



Les trois startups visitées ont présenté les enseignements et les opportunités tirées de leur déplacement à DUBAI (financé par l’ARTP) dans le cadre de l’organisation de la semaine du numérique du Sénégal en marge de l’EXPO 2020 de Dubaï.Elles ont également fait part de leurs besoins à l’Autorité de Régulation en termes d’accompagnement dans le cadre de leurs activités au niveau national et auprès des homologues régulateurs de la sous-région.



Le DG de l’ARTP M. Aboul Ly a félicité très chaleureusement le PDG D’intouch, les DG d’ARISTARC et Amarante ainsi que l’ensemble de leurs équipes pour le travail de qualité et les a remerciés pour l’accueil très chaleureux. Il les a par la suite informés de la volonté de l’ARTP d’instaurer une co-régulation basée sur la concertation et l’écoute de tous les acteurs de l’écosystème, y compris les start-ups. De même, M. LY d’indiquer que l’ARTP, conformément à ses missions régaliennes, ne ménagera aucun effort pour les accompagner dans le développement de leurs activités génératrices d’emplois, promotrices de services innovants et exportatrices du savoir-faire sénégalais.



Par ailleurs, le DG de l’ARTP a insisté sur la nécessité de remonter à temps à l’Autorité les difficultés rencontrées en vue de mieux les adresser : il les a également engagées decontinuer de participer activement aux travaux du Comité de Développement des Services à Valeur Ajoutée mis en placeen 2020 par l’ARTP.



Cette première visite historique du DG de l’ARTP aux start-ups déclarées en tant que fournisseurs SVA a été très appréciée et saluée à l’unanimité par l’ensemble des acteurs rencontrés.



Cette première visite historique du DG de l'ARTP aux start-ups déclarées en tant que fournisseurs SVA a été très appréciée et saluée à l'unanimité par l'ensemble des acteurs rencontrés.









