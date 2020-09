L'AS Monaco entre dans la danse pour Abdoulaye Doucouré mais...

Abdoulaye Doucouré ne devrait pas rester bien longtemps à Watford. Présent au club depuis 2016, le milieu de terrain français ne l'accompagnera pas en Championship. Il bénéficie d'un bon de sortie d'ailleurs et ne manque pas de courtisans pour cet été. Plusieurs pistes anglaises existent depuis un moment maintenant. Il y a bien sûr Fulham, Wolverhampton mais surtout Everton. Les Toffees ont même fait parvenir une offre de 20 M€ (bonus compris) il y a une dizaine de jours, comme nous le révélions.



Les Hornets ont refusé. Ils attendent 30 M€ alors que l'ancien Rennais n'a toujours qu'une idée en tête. Il souhaite rejoindre Carlo Ancelotti. Problème, Everton joue un peu la montre pour tenter de forcer Watford à revoir ses exigences à la baisse. Face à ces atermoiements, il y en a bien un qui a décidé de tenter sa chance, c'est l'AS Monaco. D'après les informations du London Evening Standard, le club princier a manifesté son intérêt ces derniers temps et souhaite faire venir Doucouré dans ses rangs pour cette saison du renouveau.



Les dirigeants asémistes, emmenés par l'Anglais Paul Mitchell, ont de l'espoir dans ce dossier, pourtant la tâche ne sera pas simple. Il y a déjà un obstacle. Le joueur privilégie de poursuivre sa carrière en Angleterre et fait toujours d'Everton sa priorité. Il faudra aussi le convaincre de venir garnir les rangs d'un effectif déjà pléthorique dans l'entrejeu entre les présences de Tchouaméni, Aholou, Pelé, Fofana, Fabregas et Golovin, en plus des placardisés (Aït-Bennasser, Traoré) qui ne sont toujours pas partis.

