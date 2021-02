L'Administrateur du Pastef, Birame Soulèye Diop est présentement à la Dic Birame Soulèye Diop, Administrateur du Pastef est actuellement à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon une source de Leral, il a pris son courage à deux mains et y est allé de son plein gré.



Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 15:06

Pour rappel, son épouse a été arrêtée et placée en garde-à-vue. Elle est accusée de détenir une puce téléphonique par laquelle des menaces de mort ont été proférées contre Mahmoud Saleh, ministre d’État et Directeur de Cabinet du Président Macky Sall.

