L'Afp sur l'appel à un dialogue national: le président de la République a décidé de rester sur les hauteurs

En tendant la main aux forces vives de la Nation, le président de la République a décidé de « rester sur les hauteurs pour un développement concerté au service des populations », d’après l’Alliance des forces de progrès (Afp, mouvance présidentielle). Dans un communiqué, le Secrétariat politique exécutif (Spe) du parti de Moustapha Niasse encourage Macky Sall à poursuivre ce « noble objectif charrié par de nouvelles données qui rendent plus complexe le profil du Sénégal ».



En outre, le Spe adresse ses « chaleureuses félicitations » au candidat de Benno Bokk Yakaar pour sa réélection, marquant le choix de « la stabilité, la sécurité et le progrès ». Selon Moustapha Niasse et Cie, le scrutin du 24 février dernier a été « démocratique et transparent, dans la tradition ancrée de notre histoire politique singulière, dans un environnement où l’exacerbation des tensions est d’actualité ». Le Spe, d’ajouter : « les faits sont constants. Les observateurs internationaux et nationaux ont salué à l’unanimité l’organisation matérielle de l’élection et le bon déroulement du scrutin ».



Par conséquent, malgré le fort taux de participation (66,27%), soit 4 millions 428 mille 680 votants, « les quelques dysfonctionnement signalés ça et là sont dérisoires, d’autant plus que certains ont été corrigés », minimisent les "Progressistes".















Le Quotidien



