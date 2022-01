L'Afrique ne peut se permettre une seconde guerre froide

En 2019, on dénombrait 13 pays étrangers menant en terre africaine des opérations militaires – plus que dans toute autre région du monde – et disposant sur le continent d’un total, toutes puissances confondues, de



De plus en plus de puissances étrangères entendent peser sur l’issue des conflits locaux, d’Afrique centrale et du Sahel et à la Corne de l’Afrique et à l’Afrique du Nord. Les États-Unis ont invité de nombreux pays de la région à rejoindre l’alliance destinée à contrôler les ambitions chinoises outre-mer. En 2018, John Bolton, alors conseiller à la sécurité nationale, dévoilant la nouvelle stratégie de Washington en Afrique prévenait les dirigeants du continent que l’aide américaine dépendrait à l’avenir de leur soutien diplomatique. La déclaration de Bolton annonçait le retour d’une aide conditionnelle au développement privilégiant les considérations géopolitiques sur les rendements des investissements lors des allocations de ressources par les pays riches aux économies pauvres en capital.



Dans les années 1950, le président des États-Unis Dwight Eisenhower estimait que les



En Afrique, outre les pertes énormes en vies humaines, les guerres par procuration perpétuent l’insécurité et emprisonnent les pays dans la spirale descendante de la pauvreté intergénérationnelle. En outre, elles assèchent les maigres réserves de change dont disposent ces pays et rétrécissent leur marge de manœuvre budgétaire, déjà faible, tandis qu’elles annulent les avancées démocratiques, comme le traduit la recrudescence récente des



L’augmentation des dépenses d’armement des États africains absorbe par ailleurs une part croissante de leur budget, alors que cette part décline, globalement, dans les autres régions du monde, et ce handicap supplémentaire grève encore la gestion des problèmes macroéconomiques. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (INRP), les dépenses militaires ont dépassé en Afrique, pour l’année 2020, les



Et c’est précisément là que la hausse des budgets de défense a été la plus nette. Selon l’institut suédois, trois des cinq pays d’Afrique qui ont connu



Avant même que n’éclate la crise du Covid-19, les pays d’Afrique les plus pauvres étaient déjà confrontés à des retards persistants et considérables dans le financement de leurs infrastructures – et la hausse des dépenses militaires s’est souvent faite aux dépens des investissements dans des projets productifs et résilients face au changement climatique. Cette inflexion de la dépense publique fragilise les capacités des responsables politiques à réaliser les investissements publics pérennes qui permettraient de drainer des capitaux privés, par conséquent de maintenir l’Afrique sur une trajectoire de croissance à long terme indispensable pour garantir la convergence mondiale des revenus.



Les risques politiques croissants liés aux conflits détournent aussi, bien sûr, les investissements et augmentent les coûts de l’emprunt. Ainsi l’agence de notation Fitch a-t-elle



Les cicatrices de la guerre froide – qui a causé la



La subordination des objectifs de croissance et de développement à des priorités de sécurité ne peut qu’aggraver la pauvreté intergénérationnelle, alimenter les pressions migratoires, nuire à l’environnement et retarder l’adaptation au changement climatique ainsi que la mise en œuvre des moyens pour en atténuer les conséquences. Ces risques ne feront qu’augmenter à mesure que les responsables politiques seront contraints de réaffecter les maigres ressources destinées aux investissements d’infrastructures indispensables à la diversification des foyers de croissance en Afrique et à l’accélération de l’intégration du continent au sein de l’économie mondiale.



Durant des siècles, les puissances coloniales, puis les superpuissances, n’ont vu l’Afrique qu’au prisme de leurs intérêts économiques, de leur sécurité et de leur influence géopolitique. Cette situation a compromis les investissements à long terme et l’intégration régionale, qui fut ailleurs dans le monde le moteur d’une croissance spectaculaire. Aujourd’hui, le même état d’esprit prévaut, désormais nourri par les tensions entre les États-Unis et la Chine, qui enferme les pays africains, et plus particulièrement ceux du Sahel, dans un double piège, celui des conflits et celui de la pauvreté, les entraînant dans une spirale descendante.



Comme l’affirmait John Maynard Keynes : « La difficulté n’est pas tant de trouver des idées nouvelles que d’échapper aux anciennes. » Dépasser l’état d’esprit de la guerre froide ne sera pas le plus simple, moins encore dans un environnement géopolitique mouvant, où la diffusion des technologies réduit, pour leurs commanditaires, le coût direct des guerres par procuration. Il n’en reste pas moins essentiel d’œuvrer à la prospérité de l’Afrique, d’alléger les pressions migratoires, de combattre les changements climatiques et de sauver des vies innocentes.

Traduit de l’anglais par François Boisivon

Hippolyte Fofack est économiste en chef et directeur de recherches à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

Copyright: Project Syndicate, 2022.

© Project Syndicate 1995–2022

