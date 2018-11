L’Ambassade d’Italie à Dakar célèbre, cette année aussi, la Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde

Désormais arrivée à son troisième édition. Cette année, les activités se développeront sur deux plans différents : d’un côté, la promotion de la cuisine italienne au public local (19-24 novembre), de l’autre, la formation des opérateurs du secteur gastronomique sénégalais (28-30 novembre).



En ce qui concerne le premier aspect, l’Ambassade d’Italie à Dakar, grâce au soutien précieux de plusieurs restaurants italiens présents sur le territoire sénégalais, adhère à l’initiative « Pasta Pesto Day » lancée par la région de Ligurie, en partenariat avec le Ministère pour les politiques agricoles ainsi que le Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne.





Il s’agit d’une campagne de communication et de fundraising avec un double objectif : aider dans la collecte de fonds en faveur de la ville de Genova qui, on s’en souvient, le 14 août dernier a été touchée par la tragédie de l’effondrement du pont Morandi et, en même temps, promouvoir le territoire de la région Ligurie, dont Genova est la Capitale.



Du 19 au 24 novembre, dans les restaurants de Dakar adhérents (vous pouvez consulter la liste complète sur le site www.pastapestoday.it) la consommation de pâtes au pesto sera en vedette; il s’agit du plat typique de la cuisine ligurienne et génoise, désormais connu dans le monde entier. Quant à la formation, l’Ambassade de l’Italie organise cette année, en partenariat avec l’Ecole Nationale de Formation Hôtelière et Touristique de Dakar, des cours en haute cuisine italienne en faveur de 15 étudiants de l’Ecole et tenu par un cuisinier de la renommée école de cuisine italienne ALMA, le chef Carlo Maria Ricci, basé à Londres. A l’issue de la formation, les étudiants se mettront à l’épreuve lors d’un diner organisé à la Résidence de l’Ambassadeur d’Italie auquel participeront des invités sélectionnés parmi les opérateurs du secteur gastronomique au Sénégal et des medias intéressés.



Dakar, le 15 novembre 2018