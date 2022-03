L’Anacim annonce un vent fort et une houle sur les côtes du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022 à 13:22

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un vent fort et une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises, entre lundi et mercredi, renseigne leSoleil.sn.



Il est aussi signalé « un vent fort de secteur Nord dépassant 40 km/h ». Il est attendu une « houle à forte densité du secteur Nord à Nord-ouest, dépassant 2.5 m sur la Grande Côte et Dakar puis progressivement au large de la Petite Côte et de la Casamance à partir du mardi à 09 h au jeudi à 06 heures », signale le bulletin.

Ndèye Fatou Kébé