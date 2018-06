L’Angleterre écrase le Panama

C'est une véritable rouste qu'inflige l'Angleterre au Panama ! Les Three Lions gagnent 6-1. Le Panama a réduit l'écart sur coup-franc, mais, l'Angleterre signe une démonstration. C'est Harry Kane qui a inscrit le sixième but britannique et signé un triplé.



Le capitaine anglais inscrit là son 5e but dans la compétition (18e réalisation en 26 sélections) et devient le meilleur buteur de la Coupe du monde devant Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. Alors qu'il n'avait jamais encore marqué de buts en 27 sélections, John Stones s'offre lui aussi un doublé. Et Lingard marque un but splendide d'une magnifique enroulée.



Les joueurs anglais font preuve d'un réalisme absolu (7 tirs cadrés, 6 buts) et le Panama reste impuissant. Une trop grande différence de niveau oppose ces deux équipes. Avec cette rencontre réussie qui tourne à l'humiliation, les Three Lions prennent la tête du groupe G devant la Belgique à la différence de buts et enterrent définitivement les chances de qualification du Panama pour le prochain tour.