L'Appel du Khalife de la Fayda Tidjanya pour la paix au Soudan Le Soudan est actuellement le théâtre d'un violent conflit entre l'Armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), mettant en péril la stabilité et la sécurité de la nation. Face à cette situation délicate, le Khalife général de la Fayda Tidianya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, a lancé un appel pour que les protagonistes du conflit se réunissent autour d'une table de négociation pour trouver une issue pacifique.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 06:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife a commencé son discours en citant les versets du Saint Coran qui prônent la concorde, la fraternité et la miséricorde entre les croyants. Il a également rappelé l'importance de ce mois sacré pour les musulmans, durant lequel les bonnes actions sont récompensées, et a imploré Allah le Tout-Puissant de protéger le peuple soudanais de tout malheur.



Le Khalife a ensuite invité les différents protagonistes du conflit à se repentir devant Allah et à mettre fin immédiatement et sans condition à cette guerre vaine et destructrice. Il les a appelés à s'asseoir autour de la table de négociation avec une volonté sincère de parvenir à un règlement pacifique, en s'inspirant des étapes constructives déjà franchies au cours de la période de transition. Le Khalife a souligné l'importance de l'effort mutuel pour parvenir à un consensus et à une compréhension mutuelle en faveur de l'intérêt général de la nation soudanaise, de sa stabilité et de son développement.



Le Khalife a également mis en garde contre toute tendance qui conduirait à l'effusion de sang, soulignant que cela mènerait à l'échec, aussi bien dans ce bas monde qu'à l'au-delà. Il a donc appelé le Président de la République du Sénégal M. Macky Sall à s'impliquer davantage pour la stabilité et la paix au Soudan. Il a également exhorté l'Union Africaine et la CEDEAO à intervenir immédiatement pour résoudre cette crise dévastatrice.



Le Khalife a également appelé toutes les organisations islamiques, en particulier la Ligue islamique mondiale, à faire preuve de leadership pour assurer l'unité et la concorde au sein de la communauté musulmane, en invitant toutes les parties prenantes au conflit à plus de retenue et de calme. Il a ainsi souhaité que le respect de la sacralité de ce mois béni soit maintenu.



Enfin, le Khalife a promis de suivre de très près l'évolution de la situation, en formulant des prières et en exhortant les fidèles disciples dans les différentes « zaawiya » à travers le monde à tenir des séances de récital du Saint Coran afin d'implorer Allah le Tout-Puissant pour que la République du Soudan puisse sortir de cette crise le plus tôt possible.



