L’Approche PUDC récompensée aux Etats-Unis (COMMUNIQUÉ)

Dakar, 27 juil (APS) - Le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) annonce avoir reçu le 11 juillet dernier, à San Diego (Etats-Unis), le Prix SAG (Special Achievement in GIS) qui consacre les efforts qu’il a fournis pour une meilleure intégration géospatiale dans le suivi-évaluation des activités et le processus de prise de décision.



Dans un communiqué transmis vendredi à l’APS, il affirme que "ce prix, décerné par Environmental Systems Research Institute (ESRI), témoigne du rayonnement et de l’approche multisectorielle du PUDC, ainsi que la politique d’inclusion du président de la République".



Selon le PUDC, qui dédie son prix au chef de l’Etat Macky Sall, tout cela vise "une bonne prise en charge des préoccupations du monde rural et l’épanouissement de ses populations".













