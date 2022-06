L’Archevêque Mgr Benjamin Ndiaye recommande : «Renforcer les capacités des partis et coalitions pour une maitrise de la confection de listes aux élections», Après un week-end de ferveur religieuse à Poponguine, notamment avec l’arrivée, avant-hier dimanche après-midi, dans une ambiance de joie et de ferveur, au sanctuaire marial des marcheurs, la 134ième édition du pèlerinage marial a pris fin hier, lundi 6 juin 2022. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, en présences des autorités religieuses de l’Eglise catholique, la classe politique, la société civile et des représentants de familles religieuses. Les différents orateurs sont revenus sur l’actualité politique, la série de violence et la crise des valeurs.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juin 2022 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Monseigneur Benjamin Ndiaye, l’archevêque de Dakar, s’est prononcé sur des questions de l’actualité politique au Sénégal hier, lundi 6 juin 2022, lors de la célébration de la 134ième édition du pèlerinage marial de Popenguine.



L’une de ses préoccupations est le constat fait suite au rejet de certaines listes de candidatures pour non-respect des dispositions régissant le Code électoral. Il a ainsi invité à un renforcement de capacités des acteurs politiques sur la manière de dresser des listes pour les différentes élections pour les partis et coalitions de partis politiques.



En outre, Monseigneur Benjamin Ndiaye s’est appesanti sur la mort des 11 bébés au service de néonatologie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Il a exprimé toute sa compassion à l’endroit des familles éplorées du deuil les frappant. Sur ce, il a invité à protéger et à promouvoir la vie. Justement, abordant la recrudescence de la violence, sous toutes ses formes, l’Archevêque de Dakar insisté sur la sacralité de la vie humaine.



Dans un autre registre, Monseigneur Benjamin Ndiaye a fait référence à la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) gagné par le Sénégal, sous un élan traduisant la devise du pays. A l’en croire, cela doit inspirer les Sénégalais à la méditation dans l’orientation d’un commun vouloir et dans divers domaines de la vie humaine.



Monseigneur Benjamin Ndiaye a salué tous les efforts entrepris par le gouvernement dans l’espace religieux et particulièrement la rénovation de l’église de Ziguinchor, de Notre Dame de la Délivrance de Popenguine et la construction d’un nouveau sanctuaire dans le village des marcheurs. Il a prié pour un hivernage pluvieux, mais aussi avec des pluies utiles

sudquotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook