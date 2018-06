L'Argentine bat le Nigéria, et défiera la France en 8e

L'Argentine est parvenue à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'Albiceleste s'est imposée face au Nigéria (2-1), au bout du suspense.



Leo Messi a ouvert le score alors que les Super Eagles ont égalisé, en début de seconde période, sur un penalty de Moses. Marcos Rojo, le défenseur de Manchester United, s'est mué en sauveur de la nation, offrant la victoire aux siens à la 86e. L'Argentine termine donc deuxième du groupe D et retrouvera l'équipe de France (samedi 14 heures à Kazan) en huitièmes de finale.



Dans l'autre rencontre, la Croatie a signé son troisième succès en autant de rencontres, en dominant l'Islande (2-1). Badelj et Perisic ont inscrit les réalisations croates alors que Sigurdsson avait égalisé entre temps sur penalty.



Sport24

