L’Asas «And Gueusseum» reçue par la ministre de la Santé

La nouvelle ministre de la Santé et de l’Action sociale prend langue avec les organisations syndicales pour avoir une idée claire de leurs problèmes. A cet effet, Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye a accordé une audience aux responsables de l'Alliance des syndicats autonomes de la Santé (ASAS) «And Gueusseum». Au-delà d’une simple prise de contact, se sont réjouis Mballo Dia Thiam et ses alliés, le ministre de la Santé a apporté des réponses à leurs préoccupations.



Pendant plus de quatre tours d’horloge, Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye et les syndicalistes ont passé en revue l’ensemble des accords entre l’Alliance des Syndicats de la Santé et le gouvernement. Selon la ministre de la Santé, cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de dialogue que le gouvernement a instauré avec les partenaires sociaux. A l’en croire, les avancées obtenues grâce au dialogue permanent exigent la poursuite des échanges afin d’éviter une tension sociale qui ne ferait que ralentir la dynamique, détaille L'As.