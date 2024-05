L'Ascension de Jésus-Christ : 40 jours après Pâques, les chrétiens célèbrent le retour du Christ au ciel

Jeudi 9 mai 2024, les chrétiens du monde entier célèbrent l'Ascension de Jésus-Christ, 40 jours après Pâques. Cette fête commémore l'élévation de Jésus au ciel après sa résurrection, marquant ainsi sa dernière apparition sur terre et sa réunion avec Dieu le Père.



Un événement central de la foi chrétienne



L'Ascension constitue un pilier fondamental de la foi chrétienne. Elle symbolise la victoire du Christ sur la mort et le péché, et son retour dans le royaume céleste. Cet événement renforce la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui.



La promesse d'une place auprès du Père



En s'élevant au ciel, Jésus promet à ses disciples de leur préparer une place auprès de Dieu le Père. Cette promesse d'une vie éternelle auprès du divin offre aux croyants une source d'espérance et de réconfort.



La mission confiée aux apôtres



Avant son ascension, Jésus confie à ses apôtres la mission de propager son message et de fonder son Église. Il les charge de répandre la parole de Dieu, de baptiser les nouveaux disciples et de perpétuer ses enseignements.



Le lien avec la Pentecôte



L'Ascension est étroitement liée à la Pentecôte, célébrée dix jours plus tard. C'est lors de la Pentecôte que le Saint-Esprit descend sur les apôtres, leur donnant la force et la sagesse nécessaires pour accomplir leur mission.



L'Eucharistie : première communion pour beaucoup d'enfants



En cette fête de l'Ascension, de nombreux enfants de confession catholique reçoivent pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie. C'est l'occasion pour eux de communier pleinement au corps et au sang du Christ, symbolisant leur foi et leur engagement dans la communauté chrétienne.



Une célébration riche en symboles



La fête de l'Ascension est célébrée dans les églises du monde entier à travers des messes spéciales et des processions. Les symboles de cette fête, tels que les cierges et l'encens, rappellent la lumière du Christ et sa montée vers le ciel.



L'Ascension de Jésus-Christ est un événement central de la foi chrétienne qui marque la victoire du Christ sur la mort, sa promesse d'une vie éternelle et le début de la mission de l'Église. Cette fête est célébrée avec ferveur et dévotion par les croyants du monde entier, symbolisant l'espoir, la foi et la promesse d'une vie meilleure auprès de Dieu.