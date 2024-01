L’Assemblée nationale en mode fast-track sur la requête du PDS et muette sur ses 12 propositions : Guy Marius désapprouve La création d’une commission parlementaire pour enquêter sur des accusations de corruption portées sur le Conseil constitutionnel, ne semble pas être du goût de l’honorable député Guy Marius Sagna. Pourquoi ? Parce qu’il n’approuve que l’Assemblée nationale agisse en mode fast-track sur la requête du PDS et reste muette sur ses 12 propositions déposées depuis des mois... Son post.

Demander en janvier 2024, la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour avoir la lumière et la vérité sur l'élimination des candidats Karim Meïssa Wade, Ousmane Sonko, Aminata Touré, Marie Teuw Niane...est importante.



Mais cette proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire, ne peut avoir plus de dignité que les propositions de résolutions de mise sur pied de plusieurs commissions d'enquête parlementaire déposées par d'autres députés, avant (décembre 2023) celle des députés du PDS/Wallu.



Le bureau de l'Assemblée nationale, la oCnférence des présidents de l'Assemblée nationale, les députés de BBY et de Wallu - en examinant la proposition du PDS et en ignorant celles antérieures des autres députés - disent que les candidatures à l'élection présidentielle sont plus importantes que la vie des autres énégalais. Je ne suis pas de leur avis.



Les travailleurs de la Poste, les 18 morts au large de Ouakam dans le naufrage d'une pirogue, les étudiants du Sénégal, les travailleurs du FERA, les ASP, les policiers, les paysans, les veuves et héritiers des 93 Jambars morts lors de la guerre du Golfe, les travailleurs de Sen'Eau, l'eau bue par les Sénégalais, la vie des Sénégalais qui sont en Tunisie, les ressources des Sénégalais, sont-ils moins importants que les candidatures de Karim Meïssa Wade, d'Ousmane Sonko ?



Mon collègue député, Alioune Sall et moi, avons déposé le 23 août 2023:



01- une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire après le chavirement d'une pirogue à Ouakam entraînant la mort de 18 personnes



02- une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le bilan et le fonctionnement de la CREI



Moi, j'ai déposé :



03- Proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire les nombreux chantiers inachevés et très en retard du ministère de l'Enseignement supérieur (amphithéâtres, pavillons, ISEP, Eno...) déposée le 7 décembre 2023.



04- Proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur les arriérés fréquents et nombreux de salaires des travailleurs du oFnds d'entretien routier autonome (FERA) déposée le 7 décembre 2023



05- proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur les nombreux et importants retards et arriérés de salaires, de primes, d'heures supplémentaires des ASP, des policiers, de chefs de division de l'agence de la sécurité de proximité... déposée le 7 décembre 2023



06- proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le contrat d'entente directe pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d'imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l'hôpital de Bakel et du Centre de diagnostic et d'imagerie médicale (Cdim) au centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées), entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) et la société Afrique conception distribution (ACD) de 71.315.140.944 FCfa. Proposition déposée le 7 décembre 2023



07- Proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur une affaire relative à des permis d'autorisation ou permis d'exploitation de mines de diamants impliquant le président de la République Monsieur Macky Sall. Proposition déposée le 11 décembre 2023



08- Proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le matériel agricole, les semences certifiées et l'engrais subventionnés déposée le 14 décembre 2023



09- Proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur l'argent des Jambars morts en 1991 et ayant participé à la guerre du Golfe déposée le 18 décembre 2023



10- Proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le "cadeau fiscal" de 136 milliards que le gouvernement du Sénégal a offert en 2022, à la Sabadola Gold Operation (SGO), filiale du groupe Endeavour Mining Corporation. Proposition déposée le 27 décembre 2023.



11- le 27 mars 2023, j'ai déposé une proposition de mission d'information pour aller en Tunisie afin d'apprécier la situation de nos compatriotes sénégalais, des citoyens de la CEDEAO, des ressortissants africains et des migrants



12- le 04 novembre 2022, j'ai déposé une proposition d'une mission d'information à la Sen'Eau, visant à apprécier la qualité de l'eau distribuée, des services aux usagers et de la situation du personnel.



Toutes mes propositions ont été ignorées et celle du PDS examinée.



J'interpelle et/ou prends à témoin les postiers, les veuves et héritiers des 93 Jambars morts, les étudiants, les paysans, les Sénégalais qui sont en Tunisie, les travailleurs du FERA, les policiers, les ASP, les travailleurs de Sen'Eau.



Il ne peut y avoir des Sénégalais de première zone et des Sénégalais de seconde zone.



GMS,



Bonne journée !

