L'Eat aurait remis discrètement aux députés, des terrains, des véhicules

Jeudi 24 Décembre 2020

Selon le quotidien "Enquête", les députés des 12e et 13e législatures, pouvoir et opposition confondus, ont discrètement reçu leurs terrains sis à Deni Birame Ndao à Bambilor.



D'après toujours la même source, les députés qui font partie des deux législatures, ont reçu deux parcelles contre une seule pour ceux qui n'ont qu'une seule législature. Il s'agit d'un don de l'État. Outre les terrains qui leur sont octroyés, les députés garderont leurs véhicules à la fin de leur mandat, rapporte Seneweb.

