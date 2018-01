L’Ecosse ne jouera pas le Sénégal

Le match amical Sénégal-Ecosse du 26 mars prochain, ne se jouera pas. L’Ecosse qui se prépare pour les qualifications à l’Euro 2020, a calé une série de matchs internationaux, informe Stades. Il devrait affronter le Costa Rica, la Hongrie, le Pérou et le Mexique dans le courant du 19 au 27 mars prochain.



Stewart Regan, président de la fédération écossaise de football a indiqué avoir « obtenu tous les matchs ». Mais, le journal sportif Record révélait, hier, que les Ecossais auraient demandé 196 millions FCFA pour jouer contre le Sénégal. Ce que la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a jugé, excessif.



Pour le moment, le plan de Aliou Cissé pour le mondial semble compromis. L’Irlande et la Roumanie annoncés comme potentiels adversaires, seraient également incertains, selon Stades. L’Irlande devant affronter la Turquie à la même date. Alors que la Roumanie a fini de boucler son agenda. Et doit rencontrer la Suède le 27 mars.



Le sélectionneur national pourrait se retrouver sur de nouvelles pistes pour la préparation des "Lions" au Mondial russe qui débute en juin prochain.



Seneweb