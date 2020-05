L’Eglise suspend les regroupements publics jusqu’à nouvel ordre Dans un communiqué signé de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque Métropolitain de Dakar, l’Eglise souligne le maintien des dispositions antécédemment prises, notamment celle relative à la suspension des messes à caractère public. Cette mesure concerne aussi le grand rendez-vous du pèlerinage national à Poponguine, qui devrait se dérouler le week-end de la Pentecôte, du 30 mai au 01 Juin 2020.



Les Pères Évêques du Sénégal réitèrent leur disposition à rester fidèles au devoir de protéger partout, et en toutes circonstances, la santé et la vie des populations. C’est pourquoi, compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, ils maintiennent toutes les dispositions déjà prises. « Nous vous encourageons à persévérer dans l’effort, sachant que le résultat est au bout de cet effort. Nous implorons la grâce divine sur vous tous qui habitez notre cher Pays le Sénégal », lit-on dans le communiqué.



L’Eglise implore la grâce divine sur le Sénégal. Elle dit particulièrement penser aux pouvoirs publics, les forces de défense et de sécurité, le personnel soignant et les malades, les acteurs de la solidarité multiforme, les familles, les isolés, les hommes et les femmes de bonne volonté.

