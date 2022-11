L'Équateur aurait mérité mieux face à des Pays-Bas décevants, les lions sont prévenus

Les Pays-Bas avaient l'occasion d'assurer leur place en huitièmes de finale dès ce soir, en cas de victoire face à l'Équateur. Mais la "Tri" a montré qu'elle était l'une des équipes qui peuvent créer la surprise dans ce Mondial.



Après avoir marqué lors de la première journée face au Sénégal, Cody Gakpo n'a eu besoin que de 5 minutes pour récidiver, cet après-midi. L'attaquant néerlandais a ouvert le score sur la première occasion du match, et on s'attendait alors à un match tranquille pour les hommes de Van Gaal.



Bien servi par Klaassen à l'entrée de la surface, l'attaquant de 23 ans a décoché une magnifique frappe du gauche, à une distance de 25 mètres, qui a terminée sa course dans la lucarne du gardien équatorien.



Pas vraiment perturbés par l'ouverture du score néerlandaise, les joueurs équatoriens ont repris le contrôle du ballon, s'installant dans le camp de Van Dijk et ses coéquipiers. Valencia par deux fois (32e, 43e) a eu l'occasion d'égaliser, avant qu'Estupiñan ne trouve le chemin des filets peu avant la mi-temps (45e).



Malheureusement pour l'Équateur, le but du joueur de Brighton a été annulé pour une position de hors-jeu de Porozo, qui a gêné le gardien néerlandais au moment du but.



À la reprise, les joueurs de Gustavo Alfaro sont encore une fois mieux rentrés que les Pays-Bas. Le meilleur buteur du Mondial, Enner Valencia (3 buts), est venu égaliser en profitant d'une lourde frappe d'Estupiñan repoussée par Noppert dans ses pieds (1-1, 48e). Égalisation logique.



L'entrée à la mi-temps de Memphis Depay pour les Pays-Bas n'a pas changé la physionomie du match. La "Tri" a continué d'attaquer, se créant de nombreuses occasions, trouvant même la barre transversale des pieds d'Estrada (59e).



En manque de réussite, les joueurs sud-américains ne sont pas parvenus à percer une seconde fois une défense batave solide, mais acculée. À noter la blessure au genou de Valencia, meilleur joueur équatorien, et probablement forfait jusqu'à la fin du Mondial.



L'Équateur n'aura besoin que d'un match nul face au Sénégal lors de la troisième journée pour se qualifier en huitièmes de finale. Même chose pour les Pays-Bas, qui affronteront une faible équipe du Qatar, devant son public.