L’Etat a opté pour la protection des enfants avec des textes répressifs (ministre)

Saly-Portudal (Mbour), 27 fév (APS) – L’Etat du Sénégal a opté pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, notamment face à des cas de maltraitance de cette couche très vulnérable de la société, a affirmé, mardi, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.



"Les textes sont là, très répressifs face à ces phénomènes de kidnapping, de viol et autres maltraitances faites aux enfants. Et la justice est très ferme là-dessus", a signalé le ministre de la Justice lors de l’ouverture d’un atelier portant sur l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats.



Selon lui, à chaque fois qu’on est confronté à des rapts d’enfants et à des cas de maltraitance d’enfants, "la justice, après constat des infractions, a été sévère et ferme". "Sur cette question, il n’y a pas d’ambigüité", a insisté le ministre de la Justice.



Depuis quelques semaines, la presse fait état des cas de tentatives ou d’enlèvements d’enfants à Dakar et dans les localités de l’intérieur. Le week-end dernier, une fillette a été bâillonnée, violée puis tuée à Mbao et un garçon égorgé à Touba.