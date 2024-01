L’Etat du Sénégal cherche 200 milliards FCfa sur le marché

Le Sénégal est retourné sur le marché financier régional de l’Uemoa, pour chercher 200 milliards de francs Cfa. L’opération, lancée hier à l’échelle sous-régionale, sera clôturée le 7 février prochain, nous apprend "Le Témoin".



L’importance de la somme recherchée a poussé les services du ministère des Finances et du Budget, en rapport avec l’Autorité des marchés financiers (AMF-UMOA) et Umoa-Titres, à organiser un emprunt obligataire par Appel public à l’épargne, en trois compartiments. La tranche A d’un montant de 85 milliards FCfa, sera au taux nominal annuel de 6,25%, avec une maturité de 5 ans. La tranche B d’un montant de 75 milliards FCfa, sera à un taux nominal annuel de 6,45%, pour une maturité de 7 ans.



Enfin, la tranche C de 40 milliards FCfa sera au taux annuel de 6,65% pour une maturité de 10 ans. Le marché financier régional de l’Uemoa, reste une excellente opportunité de financements pour les économies des pays membres.