L’Etat du Sénégal lève avec succès 75 Milliards de FCFA sur la maturité 15 ans

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Décembre 2021

Une performance sur la plus longue maturité usitée, sur le marché financier régional Cette émission par adjudication réalisée par l’État du Sénégal, a connu un franc succès avec une participation de 37 investisseurs et un taux de couverture du montant sollicité d’environ 236,81%, indique Umoa-Titres. Le Rendement Moyen Pondéré (RMP) ressort à 5,9946 %. Soit environ 15 points de base en dessous du taux de coupon (6,15%).



Cet engouement du marché sur cette émission, a permis à l’État du Sénégal de mobiliser au total plus de 75 milliards FCFA à un Prix Moyen Pondéré (PMP) de 101,5097%. Le Prix Marginal (PM) ressort quant lui à 100,4825%.



Après le Togo, le Sénégal est le second pays à émettre sur cette maturité au travers des OdR, finançant ainsi son plan de relance économique et clôturant son programme d’émission de l’année 2021 sur le Marché des Titres Publics.

Source : Dans le cadre de sa politique de relance économique, l’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a levé, ce vendredi 10 décembre 75 milliards de FCFA, sur le marché régional des titres publics de l’UMOA, au terme d’une émission par adjudication des Obligations Assimilables du Trésor sous la forme d’Obligations de Relance (OdR) portant sur une maturité exceptionnelle de 15 ans (in fine) sur le Marché des Titres Publics (MTP).Source : https://www.lejecos.com/L-Etat-du-Senegal-leve-ave...

