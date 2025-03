L?Etat et le patronat veulent favoriser l?insertion de 3500 jeunes en milieu professionnel pour l?année 2025 Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

La direction de l’Emploi, en collaboration avec le patronat, s’est engagée, jeudi, à travers une signature de conventions de partenariat avec des entreprises privées, à insérer 3500 jeunes dans le milieu professionnel au cours de cette année 2025. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention nationale Etat-employeurs privés pour la promotion de l’emploi des jeunes. ‘’La signature des présentes conventions représente une étape capitale, officialisant notre commun vouloir de procéder pour cette année au renforcement des capacités, à l’amélioration de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement d’organisations professionnelles et la démultiplication des séjours en entreprise destinés à plus de 3500 jeunes’’, a déclaré Abdoulaye Dièye, secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions. Il a précisé que ces 3500 jeunes seront choisis sur toute l’étendue du territoire national, ‘’ prolongeant ainsi cette forte volonté de l’Etat de territorialiser les politiques d’emploi dans notre pays’’, ajoutant que ce partenariat permet également de montrer ‘’l’engagement du gouvernement à trouver des solutions durables à la question du chômage et du sous-emploi’’. ‘’La problématique du chômage se pose avec acuité depuis des décennies dans notre pays et dans ce cadre, je voudrais précisé que le chef de l’État, hier en Conseil des ministres, a rappelé la haute priorité que le gouvernement accorde à la prise en charge de l’emploi des jeunes’’, a-t-il souligné. Il a expliqué que les jeunes généralement ‘’diplômés et dotés d’un fort potentiel’’ se retrouvent face à un marché du travail ‘’étroit’’ qui ne leur propose que ‘’peu d’opportunités d’insertion professionnelle’’. ‘’C’est une réalité qui nous interpelle tous et il est impératif que nous agissions avec efficacité, détermination et solidarité’’, a signalé Abdoulaye Dièye. Selon lui, il était important de fédérer les efforts autour de la formation des jeunes, de l’accompagnement ‘’bienveillant’’ dans leur parcours professionnel et dans le cadre du ‘’renforcement’’ du secteur privé. Il a rappelé que la grande coalition nationale pour l’emploi sera bientôt lancée par le gouvernement pour bâtir des synergies avec l’ensemble des acteurs afin de trouver des solutions innovantes et durables à la problématique de l’emploi de jeunes. ‘’L’économie du Sénégal fait face aux défis majeurs et cruciaux de l’absorption d’une population active en forte croissance par le marché du travail et le renforcement de la compétitivité du secteur privé’’, a soutenu Malick Guèye représentant le Conseil national du patronat (CNP). Président de la commission « compétences professionnelles, emploi et entreprenariat » du CNP, il a plaidé pour la mise en place de ‘’mécanismes adaptés, efficaces, durables et bénéfiques pour tous’’. ‘’Avoir un emploi, ce n’est pas simplement bénéficier d’un salaire, d’un contrat, c’est plus que ça. C’est trouver sa place dans la société, c’est une question de dignité humaine qui ne peut laisser indifférent aucun citoyen sénégalais’’, a indiqué M. Guèye. Ce partenariat vise essentiellement les nouveaux diplômés. Et des entreprises privées évoluant dans le secteur de la mécanique, de l’industrie, de la communication entre autres ont décidé d’accompagner ces jeunes dans leur parcours professionnel. La convention prévoit des programmes de stages, d’apprentissages, des contrats de solidarité, des programmes de financement des ressources humaines pour ‘’un meilleur déploiement’’ dans le monde de l’entreprise.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79436-letat-et-le-pa...

