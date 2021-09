L’État renonce à 47 milliards FCfa de recettes pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais Les ministres des Finances Abdoulaye Daouda Diallo et du Commerce, Aminata Assome Diatta, ont animé une conférence de presse, ce jeudi, pour revenir sur les différentes mesures et leur application immédiate.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes, éprouve lourdement le pouvoir d’achat de nos compatriotes.



Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal a, depuis plus d’une année, décidé d’appliquer des montants forfaitaires sur les droits de douane normalement recouvrables sur la valeur CAF. Ce qui a entraîné une réduction des droits de douanes dus, à 50%.



En outre, l’État a pris des mesures fortes visant à atténuer l’ampleur de la hausse des prix, en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation.



Malgré les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour protéger le pouvoir d’achat des ménages, les prix sur le plan international ont continué d’augmenter. Ce qui grève naturellement le pouvoir d’achat des ménages.



Face à cette situation, le ministre du Commerce et des PME a convoqué le Conseil National de la Consommation.



Le Président de la République a pris les mesures suivantes qui vont dans le sens du maintien du pouvoir d’achat, notamment :

- la suspension de la taxe conjoncturelle à l’importation (TCI) sur le sucre cristallisé importé ;

- la réduction de la taxe d’ajustement à l’importation qui passe ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées ;

- le maintien de la TVA à 0 % sur le riz ;

- la suspension des droits de douane sur le blé ;

- l’application d’un taux de 0% de TVA sur la farine de blé ;

- le rétablissement des stades de commerce ;

- les droits de douane de



Ces mesures entraîneront une baisse des recettes de l’État de l’ordre de 47 milliards FCfa, mais auront un impact significatif sur le pouvoir d’achat des ménages sénégalais.



Cela montre que le gouvernement ne pouvait rester insensible à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos