L'État sénégalais au cœur du développement des médias

Le Ministre Alioune Sall a réaffirmé l'engagement de l'État sénégalais, à soutenir le secteur des médias, lors de la Journée de réflexion sur l'intégrité de l'information. Il a mis en avant la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, visant à promouvoir une presse libre et diversifiée, tout en renforçant les mécanismes de soutien à la liberté de la presse. Le ministre a encouragé une collaboration étroite entre les médias, les pouvoirs publics et le CORED, pour mettre en place des sanctions appropriées pour les fautes professionnelles, tout en continuant à défendre les droits des journalistes.



Engagements de l'État:



- Soutien à une presse libre et diversifiée.

- Protection des journalistes dans l’exercice de leurs fonctions.

- Promotion de la régulation des nouveaux médias pour une meilleure gestion des contenus en ligne.



Cet engagement illustre la volonté du gouvernement, de garantir un environnement médiatique équilibré et respectueux des normes démocratiques.