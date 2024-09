L’État sénégalais face à une hausse alarmante de sa facture énergétique : La somme de 71,6 milliards FCfa notée en 2023 La facture d’électricité des administrations sénégalaises a atteint 71,6 milliards de francs Cfa en 2023, selon Cheikh Niane, secrétaire général du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Il s’est exprimé à ce sujet, lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier visant à renforcer les capacités des Directeurs de l’administration générale et de l’équipement (DAGE), sur l’économie d’énergie.

D’après l’APS d’où nous tenons l’information, Cheikh Niane a souligné que, malgré une consommation nationale d’électricité en constante augmentation, avec 583 GWh supplémentaires entre 2022 et 2023, il est possible de freiner cette hausse. Il a évoqué le potentiel national d’économie d’énergie, estimé à environ 36 % pour le sous-secteur de l’électricité.



Concernant les administrations, M. Niane a précisé qu’une réduction de 15 % de la facture d’électricité, pourrait être réalisée uniquement par l’optimisation des contrats d’abonnement. En intégrant d’autres mesures d’efficacité énergétique, cette baisse pourrait atteindre 40 à 45 %.



Le secrétaire général a également mis en avant l’urgence de déployer à grande échelle, les projets et programmes menés avec l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME). Ces initiatives visent à rationaliser les consommations d’électricité, luttant ainsi contre le gaspillage et les abus dans l’utilisation de l’énergie.



Selon toujours l’agence de presse, Mame Coumba Ndiaye, déléguée générale de l’AEME, a rappelé que cette rencontre fait partie d’une collaboration durable avec les administrations publiques, pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques. Elle a aussi mentionné les 17 décisions prises lors d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre le 30 août dernier, destinées à réduire la facture d’électricité à court et moyen termes.



Cet atelier s'inscrit dans la continuité de ces décisions, offrant aux participants une plateforme pour échanger sur les différentes solutions technologiques et comportementales, visant à améliorer la gestion de l’énergie.



