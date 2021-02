L’Etat valide une garde rapprochée pour Adja Sarr : ce sont ses avocats qui l’annoncent Des nouvelles de la jeune Adji Sarr, en voilà ! L’Etat du Sénégal a validé l’idée d’une garde rapprochée pour lui éviter toute tentative de la nuire.

Selon une info parvenue à leral.net, ce sont les avocats d’Adji Sarr qui ont adressé une demande de protection au ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome car la fille serait menacée par les Pro-Sonko.



Et la bonne nouvelle est que le ministre a accepté de la demande et elle sera sous la protection de l'Etat étant une fille pauvre et sans soutien.



Ses avocats qui ont partagé l’information sont des volontaires qui luttent pour le droit des femmes.



